Calw Was ist bei Stammheim explodiert?

Das KSK selbst stecke derzeit auf jeden Fall mitten in den Vorbereitungen für die Feier zum 20-jährigen Bestehen der Einheit. Zumindest dessen Mitglieder seien daher wohl eher nicht an einer möglichen Übung beteiligt gewesen.

Der Explosionslärm wurde gestern indes auch auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Calw" kontrovers diskutiert. So meint beispielsweise Michl K., es sei "so langsam eine bodenlose Frechheit, was die sich da oben raus nehmen; reicht net, dass die den ganzen Tag mit dem Hubschrauber rumfliegen und die Zeit vertreiben, jetzt noch so was, wo die Bürger eh schon angekratzt sind". Sierra S. ist da völlig anderer Meinung. Sie schreibt: "Ich halte manche Kommentare hier eher für eine Frechheit. Wenn man in einer Gegend wohnt, wo es eine Kaserne gibt, dann muss man damit rechnen." Achim G. sieht die Sache indes ganz nüchtern: "Normal... Ich denk mal, dass das Bundeswehrgelände nicht nur zum Blumenpflanzen genutzt wird."

Und während online noch über den Lärm der Bundeswehr gestritten wird, ist auch offline der Ärger bei manchen Menschen groß.

Rund um den Muckberg

Zum Beispiel bei den Anliegern rund um den Muckberg, die sich in den vergangenen Tagen wieder vermehrt am Fluglärm gestört haben, der vom Fallschirmsportspringerclub (FSC) Calw ausgeht. In der Tat ist bei diesem Verein derzeit Flugwoche angesagt. "Seit einer Woche ist das der reinste Luftterror", beklagte sich Heinz Rigling im Gespräch mit unserer Zeitung. Er will gesehen haben, dass das Flugzeug, aus dem die Springer abgesetzt werden, auch wegen einer einzigen Person startet.

Rigling ist nicht der einzige, der sich darüber beschwerte. In den vergangenen zwei Jahren hat er sich aus der Interessengemeinschaft (IG) gegen den privaten Fluglärm auf dem Standortübungsplatz Calw, die sich 2008 gebildet hat, zurückgezogen. Jetzt erwägt er wieder ernsthaft, juristische Schritte anzustrengen. Vor Gericht haben sich IG und FSC schon einmal getroffen – ohne den gewünschten Erfolg für die Gegner.

Ein schwacher Trost wird es für diese sein, dass die Sprungwoche am Sonntag zu Ende geht. Die Saison ist nämlich noch nicht vorüber.

Wer in der Nähe der Graf-Zeppelin-Kaserne zwischen Stammheim, Heumaden und Althengstett lebt, hat sich beinahe daran gewöhnt: Ab und zu ist von diesem Militärgelände eben etwas Lärm zu vernehmen. Das mag ärgerlich sein, ist jedoch notwendig – schließlich muss das Kommando Spezialkräfte trainieren, um für den Ernstfall gerüstet zu sein. Mehr als ärgerlich ist es jedoch, wenn aus der Nähe der Kaserne Explosionsgeräusche zu vernehmen sind – ohne dass die Bevölkerung vorgewarnt wurde. Doch gemach: Noch ist unklar, ob der Krach überhaupt vom Militärgelände kam. Zu hoffen wäre das im Interesse der Männer in Uniform sicher nicht. Denn sollte das KSK in Zeiten ständig wachsender Terrorangst tatsächlich ohne Ankündigung mit Sprengstoff hantieren, wäre das mehr als ein kleiner Fauxpas, der für Unsicherheit sorgt. Es wäre ein Unding.