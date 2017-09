Calw Warum ist das Wasser teurer als im Landesschnitt?

Vergleiche kaum möglich Wasserpreisvergleiche, die lediglich verschiedene Endpreise miteinander vergleichen würden, ohne diese Unterschiede zu berücksichtigen, könnten daher nichts darüber aussagen, ob der Trinkwasserpreis angemessen sei. "Sie zeigen auch nicht, wie leistungsfähig und effizient die Wasserversorgungsunternehmen arbeiten", unterstreicht Schölzhorn. Da die Trinkwasserbereitstellung vom Kostendeckungsprinzip abhänge (es dürfen also weder Gewinne noch Verluste entstehen, die Kosten müssen aber gedeckt werden) und die Kosten unterschiedlich seien, komme es zwangsläufig auch zu verschiedenen Preisen.

Große Fläche, wenig Siedlung Hinzu komme auch, dass die Stadt Calw mit ihren acht Teilorten Teilorte ein großes Gebiet einnehme, das vergleichsweise wenig dicht besiedelt ist. Um alle Bürger mit qualitativ hochwertigen Trinkwasser zu versorgen, sei eine aufwendige Infrastruktur notwendig, wenn es darum gehe, das Wasser zu gewinnen und zu verteilen, so Schölzhorn. Darüber hinaus sei der jährliche Wasserabsatz seit Mitte der 1990er-Jahre um etwa 0,3 Millionen Kubikmeter auf gegenwärtig etwa 1,1 Millionen zurückgegangen.

Höhenunterschiede Die Trinkwasserversorgung sei auch sehr stark vom Gelände abhängig. In Calw gelte es, Höhenunterschiede von mehr als 300 Metern zu überwinden. "Dies verursacht enorme Kosten bei der Speicherung (zwei Wasserwerke, 14 Hochbehälter und zehn Pumpwerke), der Druckhaltung (27 Druckzonen) und dem Transport des Wassers", erklärt Schölzhorn. "Diese von der Natur gegebenen Faktoren können wir nicht beeinflussen. Zum Vergleich: Die Metropole München benötigt für ihre Wasserversorgung lediglich drei Hochbehälter und drei Druckzonen."

Qualität "Bei unserer Versorgung mit Trinkwasser handelt es sich um eine Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Daher kann ein alleiniger Preiswettbewerb nicht im Vordergrund stehen, sondern vielmehr das Calwer Interesse an Versorgungssicherheit, Produktqualität, Kundenservice sowie Umwelt- und Ressourcenschutz", führt die ENCW aus. Das Calwer Trinkwasser stamme zu mehr als 86 Prozent aus eigenen Quellen. Es werde aus vier Quellen und elf Brunnen in bis zu 60 Metern Tiefe entnommen und über mehrere Zwischenstationen und ein rund 323 Kilometer langes Leitungsnetz (Ortsnetz und Hausanschlüsse) auf die 27 Versorgungszonen verteilt. 14 Prozent des Trinkwassers werde als Fremdwasser von den Zweckverbänden Schwarzwaldwasserversorgung, Buchenwasserversorgung und Neubulach bezogen und in Calwer Hochbehälter oder Versorgungsnetzteile eingespeist. Und, so Schölzhorn: "Das Versorgungsnetz wird ständig saniert und ausgebaut. Die ENCW investiert in diesem Jahr 1,2 Millionen Euro ins Wassernetz."