Calw Warum die Tradition schon oft Reformen verhinderte

In seinem Vortrag machte Wolf deutlich, dass die Tradition in der katholischen Kirche so vielfältig und manchmal auch widersprüchlich ist, dass eine Berufung darauf, dass es schon immer so war, eigentlich schwer fallen müsste. Ganz im Gegenteil sei die Reform ein Wesensmerkmal der Kirche, wie es auch das II. Vatikanische Konzil herausgestellt habe.

Re-form meine eigentlich eine "Rückformung zum guten und bewährten Alten durch Beseitigung aller inzwischen eingetretenen Missbildungen". Dabei müsse man sich aber bewusst sein, dass es weder eine "mustergültige Verwirklichung der Kirche" zu irgendeiner Phase gegeben habe, noch eine einheitliche Lehre und Tradition.

So habe Pius XI. 1864 die Gewissensfreiheit noch als "Wahnwitz" verdammt. Knapp 100 Jahre später habe das II. Vatikanische Konzil den Respekt gegenüber der "Würde des Gewissens und seiner freien Entscheidung" bekundet. Das stünde nicht in Kontinuität zueinander. Hier habe die katholische Kirche mit der Haltung von Pius XI. gebrochen.