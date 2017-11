Calw Vorbild in Sachen Demenz

Calw. DemiL soll auf einem von der Alzheimer-Gesellschaft veranstalteten Kongress in Schwäbisch Gmünd seine Erfahrungen beim Aufbau eines Netzwerkes zur Unterstützung von Betroffenen und Angehörigen einbringen. "Herausforderung Demenz – Aktiv werden in der Kommune" lautet das Motto der Kongressreihe, die landesweite Impulse für den Informations- und Erfahrungsaustausch geben soll. Das klingt fast wie ein Hilferuf der Kommunen, wie man den künftigen Herausforderungen im Umgang mit den betroffenen Mitbürgern wohl gerecht werden könnte. Kein Wunder, im Land sollen bereits heute rund 200 000 Menschen an dem altersbedingten Gedächtnisverlust leiden. Unabhängig von einer erklecklichen Dunkelziffer wird sich diese Zahl aufgrund der demografischen Entwicklung weiter erhöhen. Höchste Zeit also auch für die Städte und Gemeinden, für geeignete Infrastrukturmaßnahmen zur Unterstützung von Erkrankten sowie zur Beratung und Entlastung ihrer Angehörigen bei der Betreuung und Pflege zu sorgen. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund, dass viele alte Menschen unabhängig von ihrem Gedächtnisverlust in ihrer gewohnten Umgebung verbleiben wollen. Trotz ihres Leidens sollen sie am gesellschaftlichen Leben so lange wie möglich teilhaben können.

In Calw ist in dieser Hinsicht schon vieles umgesetzt worden. In Abstimmung mit den beteiligten Stellen wird Monika Volaric, Initiatorin des DemiL-Projektes, die Präsentation auf dem Kongress übernehmen. Die Heimdirektorin der Wimberger Höhe kann dabei aus dem Vollen schöpfen. Gut besuchte öffentliche Veranstaltungen mit ausgewiesenen Experten vermittelten anfangs objektive Informationen über das Demenzleiden und sorgten gleichzeitig auch für eine Enttabuisierung der Krankheit. Ein "Markt der Möglichkeiten" unter Beteiligung von Fachgeschäften, Hilfs- und Beratungsstellen, Vertretern von Stadt und Landkreis sowie professionelle und ehrenamtliche Pflegeorganisationen führten zu einer wertvollen Vernetzung als Plattform hilfreicher Angebote für die Betroffenen sowie zu einem höheren Bekanntheitsgrad.

Meilensteine für das Projekt wurden sorgfältig vorbereitete Ausbildungskurse für freiwillige Helfer und der Aufbau einer Freiwilligenagentur. Ein weiteres in Zusammenhang mit der AOK entwickeltes Schulungsprogramm "Edukation Demenz" hilft den Angehörigen bei der Bewältigung von Belastungen bei der Pflege.