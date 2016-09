Calw Von oben herab wie ein Sandkasten-Spiel

Calw-Hirsau (hjh). Der Vergleich, den Oberbürgermeister Ralf Eggert zog, als er sich jetzt an der Baustelle am Tälesbach umsah, trifft ganz gut, was dort von oben herab zu sehen ist. Die Sanierung der beiden alten Deponien von Stadt und Bahn nimmt so langsam Gestalt an. Die Arbeiten schreiten, wie vor Ort zu erfahren war, planmäßig voran. Außer, dass, wie berichtet, ein Lastwagen beim Entladen des Erdreichs, das für die Verdichtung der beiden Deponien gebraucht wird, umgestürzt ist, hat es keine unangenehmen Zwischenfälle gegeben. Auf dass das so bleiben möge. Bis die rutschgefährdeten Hänge endgültig gesichert sind, wird bekanntlich noch einige Zeit vergehen. In etwa fünf Jahren sollen die Auffüllarbeiten abgeschlossen sein.