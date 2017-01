Calw Von Herzen suchen verlangt Ausdauer

Ein weiser Mann aus Indien wurde einmal gefragt: "Woher weißt du, dass es Gott gibt?" Er antwortete mit einer Gegenfrage: "Woher weißt du, dass gestern Nacht ein Elefant an deinem Haus vorbeigelaufen ist?" "An den Spuren, die er im Boden hinterlassen hat!" Der weise Mann sagte daraufhin: "Und ich weiß, dass es Gott gibt, wegen den Spuren, die er in meinem Leben hinterlassen hat!"