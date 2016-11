Calw Von Gegenwart immer wieder eingeholt

Herbst 1988

"Nach uns die Zukunft – eine Silberhochzeit" lautet das Motto – mit dem Programm zu ihrem 25-jährigen Bühnenjubiläum gastieren sie in Calw. Was die Zuschauer zu erwarten haben, erläutern "Les Derhosn" wie folgt: Man schreibt das Jahr 1988. Es ist Herbst. Doch aus den Nebeln der Trostlosigkeit steigen Schimmer der Hoffnung empor. Zwei unerschrockene Jünglinge, gewandet in Les Derhosn – zu Helden geboren, zum Dichten verdammt – machen sich auf, mit Gitarren und Klavieren, mit schaurig, schönen Gesängen, das 21. Jahrhundert herbeizutrommeln. Mit kühnem Auge wagen sie den Blick in die Zukunft und sehen einen Tunnel – am Ende des Lichts: Ein schwarzer US Präsident, alkoholreduziertes Weißbier, die sieben endgültigen Abschiedstourneen der Rolling Stones, das uneheliche Kind der Päpstin, eine dritte Startbahn für den Flughafen München-Riem, die Reisefreiheit für die DDR. Doch wenn sie ganz ehrlich sind, müssen sie zugeben: Die Gegenwart hat sie immer wieder eingeholt.

Eigentlich Schreiner