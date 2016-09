Calw Von freudig jubilierend bis düster und schwer anmutend

Gregor Simon, freiberuflicher Organist, Chorleiter, Komponist und Kustos der historischen Holzhey-Orgel im Münster Obermarchtal konzertierte zum ersten Mal in Hirsau. Er hatte für dieses Konzert Orgelmusik von Bach, aus dem französischen Klassizismus sowie eigene Werke ausgewählt.

Simon lieferte einen weiteren Beweis dafür, wie vielseitig und kultiviert die "kleine" Rohlf-Orgel in der romanischen Kirche klingen kann. Und für das Publikum ist es bei den Orgelkonzerten in Sankt Aurelius ein zusätzlicher Genuss, den Musiker hautnah bei seiner Darbietung zu erleben, weil man Instrument und Organist direkt vor Augen hat.

"Praeludium" und "Fuge in A-Dur" von Johann Sebastian Bach machten den Anfang. Es folgten Choralvorspiele aus dem Orgelbüchlein des Barockkomponisten: fröhlich-heiter "In dir ist Freude", melancholisch-getragen "Ich rufe zu dir" und wieder freudig jubilierend "Jesu, meine Freude". Die "Triosonate Nr. 2 in C-Moll" schloss den Bach-Komplex ab.