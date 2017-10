Calw Von Ernährungstipp bis Entspannungsübung

Der AOK-Fitness-Test umfasste einen Reaktions-, einen Balance- und einen Rückentest. Um den Rücken ging es auch bei der Berufsgenossenschaft Holz und Metall. Sie bot einen spannenden, computergestützten Test an, der zeigte, welche Auswirkungen das richtige oder eben das falsche Heben von Dingen hat. Das Ziel? Die Prävention arbeitsbedingter Rückenerkrankungen.

Der Vortrag "Was uns stark macht, trotz Stress" fand mehrmals statt und war jedes Mal voll besetzt. Jonas Gerstmann, ein auf Stressbewältigung und betriebliches Gesundheitsmanagement spezialisierter Psychologe, sprach über Stressvermeidung und -bewältigung.

Für den kleinen Hunger gab es im ganzen Haus Äpfel, einen Smoothie nach Wahl und Müslibecher.

Alle Mitarbeiter nahmen automatisch über ihre Personalnummer an einem Gewinnspiel teil. Es gab einen Hauptgewinn, ein weißes Kickbike. Dieses gewann der 21-jährige kaufmännische Auszubildende im zweiten Lehrjahr, Stephan Krammer: "Ich habe es gleich ausprobiert, das Kickbike ist richtig schnell und macht wirklich Spaß." Außerdem gab es drei weitere konzernweite Gewinne. Auch hier hatte ein Mitarbeiter aus Holzbronn richtig Glück: Thomas Stelzner gewann einen Aufenthalt im Tropical Island, einem großen tropischen Freizeitpark im Brandenburgischen.

Rundum zufriedene Gesichter

Es war den ganzen Tag über viel los, die Aktionen wurden genutzt, die Vortragstermine waren voll besetzt. Armin Auer, Betriebsratsvorsitzender am Standort Holzbronn und stellvertretender Vorsitzender im Konzernbetriebsrat: "Wir vom Betriebsrat sind rundum zufrieden. Wir freuen uns sehr darüber, wie gut die Aktion angenommen wurde."

Seine Kollegin Dorothe Hammann, Schriftführerin Betriebsrat am Standort Holzbronn und Hauptorganisatorin der Veranstaltung in Holzbronn, ergänzt: "Es kamen auch viele wertvolle Anregungen durch die Mitarbeiter für kommende Aktionen. Wir machen das auf jeden Fall nochmal."

Günther Gegenheimer, Director Human Resources, am Standort Holzbronn: "So ein Gesundheitstag motiviert alle – und darüber hinaus gibt es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch wertvolle Hinweise, wie man am besten auf die Gesundheit achtet. Wir hoffen, dass viele von ihnen wertvolle positive Impulse mitnehmen konnten – und an diesem Tag Spaß hatten."