Calw Vom Volkslied biszur Filmmusik

Calw. Am Sonntag, 9. Juli, findet ab 16 Uhr im Forum am Schießberg ein sommerliches Chorkonzert statt. Der Nachwuchs des Paulus-Chors aus Rottenburg-Kiebingen trifft sich mit dem Konzertchor ­ARTEvocale vom LiCo Calw zu einem Wochenende, das mit Proben und lockerem Beisammensein in zwei Konzerte münden soll.