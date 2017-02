Calw Vom Schwarzwald an den Bodensee

Mit der Verbesserung der Akkuleistung der Fahrzeuge passte sich die Ausrichtung der Elektrorallye in den vergangenen Jahren den aktuellen Begebenheiten der Elektromobilität an. Nach einer Rallyestrecke von mehr als 200 Kilometern in 2015 über zwei Tage hinweg, wartet auf die Elektromobilisten in diesem Jahr nun eine besondere Herausforderung.

Zwar wird die Rallye nur noch an einem Tag stattfinden, so müssen sich die Fahrer jedoch auf die 125 Kilometer lange Strecke von Friedrichshafen über Stockach nach Konstanz und wieder zurück nach Friedrichshafen einstellen, die ohne Zwischenladung zu bewerkstelligen ist. Nebenbei gilt es dabei wieder mit Wertungsprüfungen rund um das Thema Elektromobil Punkte zu sammeln, um aufs Siegertreppchen zu gelangen.

Teilnehmen an der fünften ENCW Schwarzwald E-Rallye am 20. Mai können alle rein elektrisch betriebenen Fahrzeuge, die eine Strecke von 125 Kilometern ohne Zwischenladung zurücklegen können. Der sichere Umgang mit dem Fahrzeug ist eine wichtige Voraussetzung. Bis 31. März können Elektromobilitätsbegeisterte sich anmelden.

Informationen zur Rallye und zur Teilnahme gibt es bei Ricarda Becker unter der Telefonnummer 07051/1 30 03 51 oder per Mail unter r.becker@encw.de.

Wegen der hohen Nachfrage nach den begrenzten Rallye-Plätzen werden diese nach chronologischem Eingang der Anmeldungen vergeben.