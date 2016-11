Calw Vom Apennin nach Frankreich

Ein Heimspiel

Zunächst gibt am Samstag, 12. November, das Calwer Blockflötenconsort sozusagen ein Heimspiel. Die vier als Dozentinnen an der hiesigen Musikschule tätigen (Block-)Flötistinnen Astrid Andersson, Andrea Bub, Ute Deussen und Beate Stahl-Erlenmaier sowie ihre Continuo-Partner Dieter Weitz, Cembalo und Dmitri Dichtiar, Violoncello, laden an diesem Abend ihr Publikum zu einer musikalischen Reise durch das Italien des 16. und 17. Jahrhunderts ein.

Dabei werden Werke bekannter Barockkomponisten wie Arcangelo Corelli, Girolamo Frescobaldi, Francesco Geminiani und Alessandro Stradella erklingen. Mit einer großen Auswahl verschiedener Blockflöten und in unterschiedlichen Besetzungen wollen die Ausführenden die Meinung des englischen Gentleman Samuel Pepys bestätigen, der im 17. Jahrhundert nach dem Besuch eines Konzertes in sein Tagebuch schrieb: "Der magische Klang der Blockflöte hat mich vollkommen entrückt". Das Hirsauer Publikum darf sich also auf einen abwechslungsreichen Abend voller Schwung, Vitalität und Überraschungen freuen.