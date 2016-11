Calw Volkshochschule greift Thema Erster Weltkrieg auf

"Abschiede und Grenzerfahrungen – Alltag und Propaganda", wie der Titel dieser Präsentation lautet, möchte den Ersten Weltkrieg in seiner Gesamtheit in den Blick nehmen und auch danach fragen, wie die Situation der Menschen an der "Heimatfront" war. Von 1914 bis 1918 wütete der Krieg über vier Jahre lang und hinterließ Verheerungen sowie Opferzahlen in bis dahin ungekanntem Ausmaß. Die Menschen waren in vielerlei Hinsicht Grenzerfahrungen ausgesetzt.

Verlorene Generation

Zurück blieb eine "verlorene Generation", traumatisiert durch die Kriegserlebnisse im Schützengraben, konfrontiert mit Leid, Verlust und Elend auch an der Heimatfront. Die Ausstellung legt mit zeitgenössischen Bildern und Zeugnissen ihr Augenmerk auf den Alltag der Menschen und insbesondere auf das Erleben und die Perspektive von Kindern und Jugendlichen. Sie nimmt drei Leitthemen in den Blick: "Kriegsbegeisterung, Propaganda und Fronterlebnis", "Das Leben an der Heimatfront" und schließlich die "Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs". Mit zeitgenössischen Bildern und Zeugnissen legt sich ihr Augenmerk auf den Alltag der Menschen. Das Erleben und die Perspektive von Kindern und Jugendlichen stehen gleichermaßen im Mittelpunkt.