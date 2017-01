Calw Vitalstoffreiche Nahrung bescheinigt

Im Rahmen der DGE-Zertifizierung wird geprüft, nach welchen Kriterien die Lebensmittelauswahl erfolgt, wie Speisepläne und Nährstoffe zusammengestellt werden, welche Produkte sich in welcher Häufigkeit wiederholen und welche Fette beispielsweise in welcher Menge in den Mahlzeiten enthalten sind.

Darüber hinaus wurden auch die Rahmenbedingungen im Krankenhaus, unter denen die Speiseversorgung erfolgt, geprüft.

Die Service GmbH Schwarzwald versorgt nicht nur Patienten und Mitarbeiter mit einem vielfältigen Speiseangebot, sondern beliefert als Caterer auch Schulen und Kindergärten. Nun erhielt sie für ihr DGE-Menü die DGE-Zertifizierung auf Basis des "DGE-Qualitätsstandards für die Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder". 250 Kinder in Kindertagesstätten verköstigt sie je Wochentag.

1,6 Millionen Mahlzeiten werden jährlich in der Cook & Chill-Küche der Service GmbH Schwarzwald hergestellt. 70 Prozent der Lebensmittel-Lieferanten stammen aus Baden-Württemberg. Je nach Verfügbarkeit kommen einzelne Produkte direkt von Erzeugern aus den Landkreisen Böblingen und Calw.

Das Cook & Chill-Verfahren habe den Vorteil, dass Vitamine, Nähr- und Geschmacksstoffe besser erhalten bleiben und die Speisen ihr appetitliches Aussehen behalten.

Peter Grimm, Geschäftsführer der DGE-Baden-Württemberg erläuterte bei der Zertifikatsübergabe die Bedeutung der DGE-Auszeichnungen: "Es gibt, was Essensqualität in Krankenhäusern, Kantinen oder Mensen betrifft, nur wenige Standards, am ehesten noch Hygienestandards. Doch Essen beeinflusst unser Wohlbefinden unmittelbar und hat darüber hinaus noch eine bedeutende soziale Komponente." Immer häufiger fände Essen nicht im familiären Kreise sondern in der Öffentlichkeit statt.

Die Auszeichnungen nahmen Martin Loydl, kaufmännischer Geschäftsführer des Klinikverbundes Südwest und Geschäftsführer der Krankenhaus-Service GmbH Schwarzwald gemeinsam mit dem Betriebsleiter der Service GmbH Schwarzwald, Oliver Beer, sowie den beiden Regionaldirektoren David Assmann und Alexandra Freimuth entgegen. Loydl dankte den Mitarbeitern, die hart auf diesen Tag hingearbeitet hätten

Betriebsleiter Beer verdeutlichte, dass der Klinikverbund Südwest mit seinem Unternehmen Service GmbH Schwarzwald der erste Klinikverbund in Baden Württemberg sei , welcher sich habe zertifizieren lassen. "Damit zählen wir nun zu den Topversorgern."