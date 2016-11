Calw Vision Zero noch lange nicht erreicht

"Die meisten halten sich schon an die Geschwindigkeitsbegrenzungen oder überschreiten sie nur marginal", sagt Rehfuß. In der Nacht und am Wochenende entwickelt sich die Strecke aber immer wieder zum Problembereich. Zusätzlich zu dem neuen "Tower", der oberhalb der Kurve am Krankenhaus steht, sollen auch immer wieder mobile Blitzer eingesetzt werden. Damit soll verhindert werden, dass die Raser das Teilstück hinter der Radarfalle zum Beschleunigen nutzen.

Auch in Ernstmühl haben sich Anwohner über teils viel zu schnelle Autofahrer beschwert. "Wir haben dann mit einem Seitenradargerät eine Woche lang jeweils 24 Stunden gemessen, um das zu analysieren", erzählt Rehfuß. "Nachts wurden teilweise Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometer pro Stunde gemessen", echauffiert er sich. Und das, wo gerade einmal 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. "Die Auswertung hat ergeben, dass es definitiv Sinn macht, dort einen Blitzer hinzustellen", begründet der Leiter des Ordnungsamts die Entscheidung.

Wer am Donnerstagnachmittag durch die Lederstraße gelaufen ist, hat vermutlich auch schon die dritte Investition gesehen, die die Stadt im Kampf gegen Raser getätigt hat: Eine mobile Radarfalle. Zwar ist die Lederstraße eigentlich eine verkehrsberuhigte Zone, doch mit Genehmigung dürfen Autos und Lieferwagen diese befahren. An das Schritttempo halten sich dabei die wenigsten. Geblitzt wurde am Donnerstag zwar niemand, doch Präsenz zeigen schade nie, meint Rehfuß. "Damit zeigen wir den Fahrern, dass wir da sind und sie auch hier auf ihre Geschwindigkeit achten müssen." Außerdem müsse man sich erstmal mit dem neuen Gerät vertraut machen. Die Technik sei nämlich gar nicht so einfach.

Order kommt vom Ministerium

Knapp 130 000 Euro hat die Stadt Calw für die drei neuen Geschwindigkeitsmessgeräte investiert. Circa 580 000 Euro sind in diesem Jahr bisher durch Bußgelder eingenommen worden. Dennoch sieht Rehfuß die Vorwürfe vieler Calwer, die Stadt wolle mit den Blitzern nur Geld verdienen, als unberechtigt an. "Wir bekommen die Order, etwas gegen Temposünder zu machen, von ganz oben – vom Ministerium", erklärt er.

"Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch Unfallursache Nummer eins. und die Zahl der Verkehrstoten ist tendenziell eher steigend", meint Rehfuß. Dabei hat die Europäische Union sich in der "Vision Zero" zum Ziel gesetzt, die Zahl der Verkehrstoten langfristig auf null zu reduzieren. Die Zahlen würden trotz aller Maßnahmen nicht so sinken, wie es gewünscht sei. "Die Verkehrssicherheit steht an erste Stelle", bekräftigt Rehfuß. "Wir wollen den Rasern zeigen, dass so was in Calw nicht erwünscht ist. Damit erhöhen wir die Sicherheit für diejenigen, die sich an die Begrenzungen halten."

Man fährt nur mal eben zum Einkaufen, tritt ein wenig aufs Gas und schwupps – ein greller roter Blitz zerstört im Nu die gute Laune. In Calw kann das in Zukunft gleich an zehn Stellen passieren – die mobilen Blitzer noch nicht einmal mit eingerechnet.

Schikane? Natürlich! Geldmacherei? Gewiss! Was soll denn schlimm daran sein, wenn man in einer 30er-Zone – vielleicht sogar an einem Kindergarten vorbei – mit 60 Sachen fährt? Man wird es doch eilig haben dürfen! Die Statistiken, die belegen, dass überhöhte Geschwindigkeit Unfallursache Nummer eins ist, treffen ja nicht auf einen selbst zu. "ICH hab mein Auto unter Kontrolle", denkt sich der Raser von heute. Und überhaupt gilt das Sprichwort: "Glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast."

Also weiter aufs Gas. Wenn diese Knöllchen nur nicht so teuer wären. Die Stadt verdient sich eine goldene Nase, während der arme, geschundene Autofahrer gezwungen wird, die geballte Kraft seiner Karosse im Zaum zu halten.

Der Gedanke, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen vielleicht Sinn machen könnten, ist aber auch wirklich zu absurd. Angemessen fahren – Geld sparen? Also ehrlich. Die Stadt kommt auf Ideen...