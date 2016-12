Calw. Zwei Tage, vier Gewinner: Beim helfenden Adventskalender des Lions Clubs Hirsau öffnen sich heute und morgen das dritte und vierte Türchen. Am heutigen Samstag dürfen sich die Kalenderbesitzer mit den Nummern 1950 und 629 über jeweils einen Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro für den Teeladen Calw freuen. Einen Einkaufsgutschein über 100 Euro bei der Buchhandlung Osiander gewinnt am morgigen Sonntag die Nummer 619. Ein 100-Euro-Gutschein für HEM-Expert geht, ebenfalls am Sonntag, an die Nummer 2058. Der Erlös der Aktion kommt dieses Mal bedürftigen Jugendlichen im Landkreis Calw zu Gute. Insgesamt werden Preise im Gesamtwert von rund 4000 Euro verlost.