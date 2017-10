Calw Vielfalt und Engagement beim Museumstag

Weg vom Trödel hin zu den Geschichten hinter den Dingen

Sie begegnete den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Museen mit dem Kompliment, indem sie das Engagement und die Vielfalt als "nicht zu überbieten" bezeichnete.

Weg vom alten Trödel – hin zu Geschichten, die hinter manch einem Gegenstand oder einer Einrichtung stehen, das macht die Sache so spannend. Die stadt- und regionalgeschichtlichen Museen bieten Entdeckungsreisen in historischen Gebäuden. Sie informieren über Handwerkstraditionen, Bergbau, die Wald- und Wasserwirtschaft, Flößerei und Mühlen, die Klostergeschichte, landwirtschaftliches und alltägliches Leben im Nordschwarzwald. Sie machen deutlich, wie unsere Vorfahren gelebt haben und was sie erleben konnten und auch mussten.

Willi Hanselmann aus Altburg, Hausherr des Bauernhausmuseums, übersetzte das Wort Museum in "mehr als eine Sammlung alter Sachen. Vielmehr sind es Dinge, deren Geschichte die Frage in einem auslöst, wie war das nur zur damaligen Zeit?".

Die anwesenden Museumsleiter machten mit Kurzpräsentationen gehörig Lust auf den 8. Oktober. Norbert Jensen vom Gechinger Heimatmuseums Appeleshof machte den Mund wässrig mit der Ankündigung, dass Proben eines Spicklings (gebacken im Backhaus Althengstett) zu kosten sind. Christian Pross vom Neubulacher Besucherbergwerk vermochte mit der Aussicht auf einen Gaisburger Marsch zu punkten. Geschichten um die "Straubetze" samt Kostprobe werden sicherlich großen Anklang in Altburg finden. Wer nicht weiß, was eine Straubetze oder ein Spickling ist, für den ist ein Besuch an dem Museumstag die Gelegenheit, sein Wissen zu erweitern. Irmhild Mannsfeld, Gastgeberin des Pressegesprächs, lädt in das Calwer Gerbereimuseum.

Das Besichtigen des Gerberhandwerks von damals wird bei Jung und Alt Staunen hervorrufen. Dieter Wiedenmann, Vorsitzender des Heimatmuseums Bühler, lädt zum Kurortgeschichtlichen Rundgang mit sechs Tafeln. Marianne Noe aus Neuweiler erzählte vom Entrümpeln des heimischen Museums. Sie wird am Tag der offenen Tür gemeinsam mit ihrem Team Waffeln vom heimischen Herd samt Apfelmus sowie frischem Hefezopf das Publikum verzaubern. Ute Mohnberg, die stellvertretende Leiterin der städtischen Museen Calw, kündigte freien Eintritt am Museeumstag an.

Auch Haiterbach, Altensteig, Mindersbach, Möttlingen, Calmbach, Enzklösterle, Nagold, Althengstett, Wildberg, Bad Herrenalb, Bad Teinach-Zavelstein und Bad Wildbad werden gerne Gastgeber sein. Und auch in allen dieser Orte wird sich das jeweilige Museumsteam alle Mühe geben, die Besucher zu begeistern.