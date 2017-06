Calw Viel Abwechslung wird garantiert

Erstmals hat das Stadtjugendreferat in diesem Jahr auf der Internetseite www.calw.ferienprogramm-online.de umfangreiche Informationen über zusätzliche Betreuungsangebote und verschiedene Kinder- sowie Jugendfreizeiten gebündelt. Hier finden Eltern mit wenigen Klicks alles Wissenswerte zu den verschiedenen Ferienaktionen und -angeboten weiterer Träger aus Calw und der Region. Diese Seite wird zukünftig regelmäßig aktualisiert und bleibt ganzjährig freigeschaltet.

Der Stadtteilbeirat Heumaden und das Stadtjugendreferat haben auch wieder den "Circus Bambi" nach Heumaden geladen. Dieses Projekt bietet während der traditionellen Zirkuswoche in der Zeit zwischen dem 14. und 18. August ein gewohnt buntes Programm an. Täglich von 10 bis 17 Uhr werden die teilnehmenden Kinder ab der ersten Klasse in Workshops zu waghalsigen Artisten, mutigen Dompteuren oder tollpatschigen Clowns ausgebildet. Am Freitag, 18. August, findet zum Abschluss ab 15 Uhr die große Zirkusaufführung für Eltern, Geschwister, Freunde und Bekannte statt.

Die Projektwoche mit dem "Circus Bambi" in der Waldenserstraße (beim Friedhof) kostet 85 Euro je Teilnehmer (inklusive Verpflegung). Geschwisterkinder erhalten fünf Euro Ermäßigung.

Weitere Infos und das Anmeldeformular sind unter www.stadtjugendreferat-calw.de zu finden. Informationen gibt es auch unter Telefon 07051/93 40 81.