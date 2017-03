Calw Vesperkirche übertrifft Erwartungen deutlich

Dieses fällt sehr gut aus, von den angepeilten 150 bis 200 Essen pro Tag ist man weit entfernt. Durchschnittlich 500 Mahlzeiten pro Tag seien über die Theke gegangen, so Raschko. Insgesamt sind so also 5000 Essen in den zehn Tagen ausgegeben worden.

Besonders stolz ist man beim Veranstalter jedoch darauf, dass man es geschafft habe, "alle Zielgruppen an einem Tisch zu versammeln" – das heißt, dass Arm und Reich sowie Menschen aller Nationen und jeden Alters bunt gemischt an den Tischen saßen und es keine Berührungsängste gegeben habe.

Durchschnittlich drei Euro