Calw Vesperkirche: Begegnung statt Armenspeisung

Doch nicht nur Essen soll es bei der Vesperkirche geben. Ärzte, die Bedürftige untersuchen, vielleicht sogar ein Frisör, der kostenlos die Haare schneidet, schweben den Organisatoren vor. Diakonie und Caritas stehen mit Beratungsangeboten bereit, der Kinderschutzbund bietet eine Leih- und Schenkbibliothek auf. "Satt werden an Leib und Seele, das ist das Schlagwort", erklärt der Stadtpfarrer.

Und obwohl sich viele Angebote an arme Menschen richten, sei die Vesperkirche keinesfalls als Armenspeisung zu verstehen, bei der Menschen isoliert oder gar zur Schau gestellt werden. "Es geht um Begegnung, Inklusion", sagt Dekan Erich Hartmann. Die Organisatoren wollen einen Ort für Menschen "wie du und ich" schaffen, an dem sie miteinander in Kontakt kommen. Und sie wollen ein Bewusstsein dafür wecken, wo die "Dinge im Argen liegen". Dass Armut kein Phänomen ist, das vor Calw Halt macht.

Neben der Kirche ist bei der Vesperkirche bereits das Sozialunternehmen Erlacher Höhe mit im Boot. Oberbürgermeister Ralf Eggert hat die Schirmherrschaft übernommen. Aus den Calwer Schulen erwarten die Verantwortlichen Unterstützung. Viele weitere mögliche Partner seien angefragt oder haben bereits zugesagt. Die Vesperkirche sei somit ein Calwer Projekt "in der Tradition des Calwer Bürgersinns", so der Stadtpfarrer.

Schon einmal ein Anlauf

Weiter geht es nun am Montag, 24. Oktober, ab 19 Uhr im Haus der Kirche mit einem Treffen der Kooperationspartner. Auch neue Interessenten sind dabei willkommen. Am Montag, 14. November, laden die Organisatoren ab 19 Uhr zu einem Infotreffen für interessierte ehrenamtliche Helfer ein.

Übrigens: Bereits vor rund zehn Jahren habe es bereits einen ersten Anlauf für eine Calwer Vesperkirche gegeben, berichtet Dekan Erich Hartmann. Die Kommune sei damals aber dagegen gewesen – aus Angst, einen Stempel aufgedrückt zu bekommen, auf dem steht: "Wir sind arm, wir haben’s nötig."