Calw Verteilt Stadt ungerechte Strafzettel?

Wie bitte? Das wäre äußerst verwirrend? Aber nein! Ist doch logisch, dass nur die Kombination des Ganzen gilt. Bleibt nur zu hoffen, dass diese Praxis vieler Schilder sich bald flächendeckend durchsetzt. Schließlich würden Maßnahmen dieser Art viele Verkehrssituationen doch eindeutig übersichtlicher und sicherer machen. Stimmt’s?

Calw. Wer sein Auto regelwidrig abstellt, wird bestraft. So viel ist klar. Doch wie verhält es sich, wenn die Regelung unklar erscheint? Dann könnte es im Zweifel für den Angeklagten heißen – die Stadt Calw sieht das aber offenbar anders. So geschehen bei einem Fall, der sich unlängst nahe des City Centers in der Langen Steige abgespielt hat.

Dort prangen, etwa auf Höhe der Bushaltestelle Linde, drei Schilder, die Parkverbot und -erlaubnis regeln sollen. Ganz oben: Das eingeschränkte Haltverbot, das es verbietet, länger als drei Minuten anzuhalten. Darunter: der Hinweis "Bewohner mit Parkausweis frei". Ganz unten: "Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt".

Klare Anweisung?

Drei Schilder, drei Aussagen. Und alle, so argumentiert die Stadt Calw, ergeben zusammen die klare Anweisung: Hier dürfen nur Anwohner an festgelegten Stellen parken.

Eine Autofahrerin sah das vor Kurzem anders. Und interpretierte "Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt" als Regelung, die für alle Verkehrsteilnehmer gelten müsste. Prompt bekam sie einen Strafzettel aufgebrummt. Verärgert legte sie Widerspruch ein – dieser wurde aber schlicht nicht anerkannt.

Doch wer hat nun Recht? Die Stadt oder die gestrafte Fahrerin? Norbert Ziegler, Geschäftsführer der Fahrschule Ziegler in Althengstett, hat dazu eine eindeutige Meinung: "Verkehrszeichen müssen klar, deutlich und unmissverständlich sein", betont der langjährige Fahrlehrer. Im Fall des Schilderwalds in der Langen Steige sieht er dies nicht gegeben. Er erklärt darüber hinaus: Angesichts der Anordnung der Schilder müsste jenes Zeichen, das Parken in gekennzeichneten Flächen erlaubt, "für alle gelten".

Den Strafzettel würde er anfechten, macht Ziegler deutlich. Ein Ratschlag, der durchaus Erfolg versprechen könnte – spätestens vor Gericht.

Sinn und Tragweite

Das zeigt ein Fall, der im Jahr 2010 vor dem Oberlandesgericht in Jena verhandelt wurde (AZ 1 Ss 20/10). Damals war ein Fahrradfahrer wegen missverständlicher Beschilderung auf einem Fußweg mit einer Fußgängerin zusammengestoßen. Er wurde freigesprochen, da er den Weg nicht klar als Fußweg hatte erkennen können.

In der Urteilsbegründung heißt es: "Verkehrszeichen müssen (...) bei Schilderkombinationen so gestaltet sein, dass auch ein ortsunkundiger Verkehrsteilnehmer Sinn und Tragweite der Regelung (...) erkennen kann, ohne nähere Überlegungen hierüber anstellen zu müssen."

Ob die Schilder in der Langen Steige diese Voraussetzungen erfüllen, darf bezweifelt werden. Für die Strafzettel, die dort von der Stadt bislang ausgestellt wurden, könnte das etwas bedeuten, das ebenfalls in jener Urteilsbegründung zu finden ist. Dort steht geschrieben: "Eine unzweckmäßige oder irreführende Gestaltung von Verkehrszeichen kann (...) zur Folge haben, dass dem Verkehrsteilnehmer aus der Fehldeutung des Zeichens überhaupt kein Schuldvorwurf zu machen ist."