Calw Versöhnung ist Schwerstarbeit

Wer einen Fehler zugibt, der ist in der großen Öffentlichkeit schnell weg vom Fenster. Wobei ich persönlich vor jemandem, der zu seinen Fehlern steht, großen Respekt habe.

Am Sonntag habe predige ich über eine biblische Geschichte, in der es auch um vertuschte Fehler geht. Es geht da um Josef und seine Brüder. Sie wissen schon: der "Angeber", der Liebling seines Vaters Jakob; der, den seine Brüder in einen Brunnen geworfen und dann als Sklaven nach Ägypten verkauft haben. Und dem Vater haben sie eine Story aufgetischt von einem wilden Tier, das ihn getötet habe – nur noch einen blutverschmierten Fetzen von seinen Kleidern hätten sie gefunden …

Viele Jahre später sind sie ihm noch einmal begegnet. Aber da waren die Karten neu gemischt. Da hat dieser Josef seine Brüder vor dem Verhungern gerettet. Er war zum Verwalter des Pharao aufgestiegen, und seine Brüder wollten bei ihm Getreide aus seinen Vorratsspeichern kaufen. Josef hat sie sofort wiedererkannt – aber sie ihn nicht.