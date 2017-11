Calw "Verkraften radikalen Schnitt gut"

"Die meisten Gehölze, die in unseren Hecken vorkommen, verkraften einen radikalen Rückschnitt gut. Das war auch bei der traditionellen Heckennutzung in früheren Zeiten so, als Hecken zum Beispiel zur Brennholzgewinnung genutzt wurden", erläutert Philipp Beck, Geschäftsführer des Landschaftserhaltungsverbands Landkreis Calw.

"Außerdem achten wir immer darauf, dass ausreichend große Abschnitte einer Hecke nicht zurückgeschnitten werden, um den Tieren weiterhin jederzeit genügend Rückzugs- und Lebensräume zu bieten", so Beck weiter.

Eine Besonderheit stellen im Landkreis Calw die Lesesteinriegel dar, die auch in diesem Winter wieder ein wesentlicher Schwerpunkt der Heckenpflegemaßnahmen sind. Entstanden sind Lesesteinriegel durch das Absammeln von Steinen auf Äckern und deren Aufhäufung am Feldrand. Über Jahrhunderte sind so große Steinwälle entstanden, die vor allem für wärmeliebende Reptilien wichtige Lebensräume darstellen. Da in den vergangenen Jahrzehnten kaum noch neue Steine aufgehäuft wurden, haben sich auf den alten Steinriegeln Gehölze gebildet, die nun Schatten werfen. Wie Beck hervorhebt, profitieren Eidechsen und Schlingnattern enorm von den Heckenpflegemaßnahmen, wenn die darunter liegenden Steinriegel oder auch Trockenmauern wieder besonnt werden.

Manchmal werden sie dauerhaft entfernt

Hecken und Feldgehölze dürfen sich nach der Pflege normalerweise wieder ungestört entwickeln. An manchen Stellen werden jedoch auch Gehölze dauerhaft entfernt. Auch das hat einen naturschutzfachlichen Hintergrund: Vor allem in den Schwarzwaldtälern breiten sich durch den Rückzug der traditionellen Landwirtschaft an ungünstigen Standorten zunehmend Gehölze aus und verdrängen so wichtige Arten und Lebensräume des Offenlands. Darunter fallen zum Beispiel die typischen blumenbunten Wiesen, die zu den artenreichsten Lebensräumen zählen.

Um diese zu schützen und die Offenhaltung sicherzustellen, ist es mancherorts auch erforderlich Gehölze dauerhaft zu entfernen. Beck betont, dass dies jedoch stets in enger Abstimmung mit den zuständigen Naturschutzbehörden stattfindet.

Finanziert werden die derzeit stattfindenden Pflegemaßnahmen überwiegend über Landesmittel.