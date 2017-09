Calw - Ein Erpresser droht Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften, so will er einen Millionenbetrag erpressen. Fünf vergiftete Gläschen mit Babynahrung wurden bereits Mitte des Monats in Friedrichshafen gefunden. Wie verunsichert sind die Verbraucher? Wir haben uns in der Calwer Innenstadt umgehört.