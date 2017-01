Calw Vereinigte Volksbank: in schwierigem Umfeld behauptet

38 Standorte

Man müsse weiterhin auf die Personal- und Verwaltungskosten achten. "Das bedeutet", so der Volksbank-Chef, "das wir effizienter werden müssen". Klotz machte kein Hehl daraus, dass es in fünf Jahren nicht mehr alle Filialen geben wird, wobei es derzeit keine konkreten Pläne für Schließungen gebe.

Das Institut ist derzeit in den Landkreisen Böblingen und Calw einschließlich sechs SB-Stellen an 38 Standorten vertreten. Die Bank beschäftigt 523 Mitarbeiter, hat gut 41 000 Mitglieder und zählt 125 000 Kunden. Der Rechtsformwechsel von der Aktiengesellschaft (AG) zur Genossenschaft (eG) ist erfolgreich bewältigt worden. Insofern ist es für Klotz "ein durchaus besonderes Jahr" gewesen. Und: "Eine solche Umwandlung ist keine Nickligkeit". Das habe sich auch in einer einmaligen Erhöhung der Verwaltungskosten niedergeschlagen.