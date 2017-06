Calw Verein C.A.L.W hat viel zu bereden

Calw. Zwei Aktionen werden in Kürze in Angriff genommen: Auf dem Gimpelstein wird eine Informationstafel installiert, an der Sternwarte in Altburg eine Geschichtstafel.

Kleines Museum

C.A.L.W. freut sich in diesem Zusammenhang, dass die Große Kreisstadt Calw in Zusammenarbeit mit Eberhard Baumann ein Bohnenberger-Zimmer im Altburger Rathaus einrichtet. Experte Baumann hofft, dass dieses kleine Museum zum 200-jährigen Jubiläum der Württembergischen Landesvermessung fertiggestellt ist.