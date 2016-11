Calw Uwe Burkart "opfert" sich und tritt an

Kreis Calw. Zur Aufstellungsversammlung der AfD war Malte Kaufmann als Überraschungsgast gekommen, teilt die AfD mit. Kaufmann, von 2002 an zunächst Mitglied der CDU, beschrieb, warum er nach 14 Jahren den Kurs der Union unter Kanzlerin Angela Merkel "nicht mehr mittragen konnte", unter anderen wegen der Familienpolitik, der Energiepolitik, der Euro-Rettungspolitik und der Flüchtlingspolitik. Hingegen könne er mit allen AfD-Grundsätzen übereinstimmen. Einige der Anwesenden in der Versammlung seien zuvor Mitglied von SPD, FDP oder den Grünen gewesen.

Klaus Dürr wurde zum Versammlungsleiter gewählt. Ein Kandidat habe sich an diesem Abend als Bewerber um das Direktmandat herauskristallisierte: Uwe Burkart, 53, wohnhaft in Calw. Der gelernte Exportkaufmann ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er war laut AfD unter anderem in Europa, Asien, Afrika und Südamerika tätig. Mitglied der "Alternative für Deutschland" sei er seit September 2013. Burkart habe "umfangreiche Erfahrung" in verschiedenen beruflichen Stationen, auch in Führungsaufgaben. Er sei "durch intakte Familienverhältnisse charakterlich und persönlich gefestigt" und fühle sich bereit für "neue Herausforderungen". Er sei immer schon politisch interessiert und engagiert, habe Politik nie als "irgendeinen Beruf, sondern eher als Berufung" begriffen.

Nach "langer Unzufriedenheit und Unmut" über politische Entwicklungen wie "Euro-Rettungswahn, EU-Schuldenpolitik, Renten- und Familienpolitik, Migrationskrise und Mittelstandsvernachlässigung" sehe er für sich jetzt die Aufgabe, "auch persönliche Opfer zu bringen" und "nicht nur passiver Wähler" zu sein. Er stehe für alle Programmpunkte der AfD ein, die im Mai in Stuttgart beschlossen worden seien. Burkart, bislang Beisitzer, sei "mit deutlicher Mehrheit" zum Kandidaten für den Wahlkreis gewählt worden. Die Sprecher des Kreisverbands sagten ihm volle Unterstützung zu.