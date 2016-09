Calw Ursache von Explosions-Lärm unklar

Calw-Stammheim - Die Explosions-Geräusche, die am Freitagmorgen in Stammheim zu hören waren, haben wohl viele Bürger aufgeschreckt. Der Krach schien dabei von der Graf-Zeppelin-Kaserne gekommen zu sein. Nun erklärte jedoch ein Sprecher der Bundeswehr: "Nicht im entferntesten" sei am Freitag auf dem Militärgelände mit Sprengstoff trainiert worden.