Calw Urlaub für Familien, die sonst keinen haben

Dank der Unterstützung durch Spenden des Rotary Club Nagold-Herrenberg, dem Projekt Stärke des baden-württembergischen Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familien, Frauen und Senioren, der Zusammenarbeit mit der örtlichen Koordinatorin im Landratsamt Calw sowie dem Diakonieverband Nördlicher Schwarzwald erlebten die Familien kostengünstig eine Woche Erholung für Leib und Seele.

Familien, so betonte die Initiatoren Benz-Roeder, sollen zum einen eine intensive und gemeinsame Zeit erleben und zugleich durch Angebote unterstützt werden, damit der Alltag mit ihren Kindern bewältigbar bleibt. Alle nahmen bei den Gesprächsrunden zu den Themen Erziehung, Umgang mit Medien, Geld, Balance zwischen Aufgaben und Entspannung Anregungen und Tipps für den Alltag mit.

Die Kinder erlebten ein fetziges, buntes aktives, unvergessliches Programm. Eine Mahlzeit am Tag wurde von der Zentralküche zubereitet und gemeinsam in der Gruppe eingenommen. Für das Frühstück und Abendessen waren die Familien selbst verantwortlich. Dabei wurden eifrig internationale Kochrezepte ausgetauscht und ganz nebenbei ein Einblick in eine fremde Kultur ermöglicht. Gestärkt, vernetzt und erholt erinnern sich alle an die gemeinsamen Tage und ziehen daraus Kraft, um den Alltag wieder zu gestalten.