Calw Unterstützung der Paten stößt weitere Hilfe vor Ort an

Calw. Zum 13. Mal trafen sich die Mitglieder und Paten der Organisation "Jayantha Gomes – Bündnis für Sri Lanka". Die Calwer Gruppe gründete sich nach dem verheerenden Tsunami am zweiten Weihnachtstag 2004, der weite Teile der Küstenlinie des Indischen Ozeans heimsuchte und mehr als 230 000 Menschen in Südostasien das Leben kostete. Bis heute ist das Bündnis aktiv und unterstützt an vielen Stellen vor allem junge Menschen in Sri Lanka.