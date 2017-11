Calw Unternehmen mit Tradition

Außer der Fabrik in Calw gab es auch eine Schwarzwälder Tuchfabrik in Rohrdorf, geleitet von Ernst Gauß, und ein Zweigwerk in Iselshausen, das von Herrn Schmidt geführt wurde. Der Vorstand saß in Calw.

Ungünstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen und steigende Auslandskonkurrenz waren der Grund dafür, dass der Umsatz sank und das ehemals erfolgreiche Unternehmen im November 1997 Insolvenz anmelden musste.

Horst Stemmler sagt: "Die Deckenfabrik ist eine hervorragende Firma mit Tradition gewesen. Sie konnte sich dank ihres großen Grundbesitzes so lange am Markt halten".

Statt der Deckenfabrik steht dort seit dem Jahr 2000 ein Einkaufszentrum. Die Autorin ist Schülerin der Klasse 9b am Maria von Linden-Gymnasium in Stammheim.