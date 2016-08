Calw Unternehmen intensivieren ihre Bemühungen

Immer wieder sind in diesen Tagen die Klagen über zu wenige Auszubildende zu vernehmen. Die Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald will in diesen Klagechor nicht einstimmen und schätzt die Lage in der Region gut ein. Die Ausbildungssituation in der Region bewege sich auf gleichbleibendem Niveau, heißt es aus Pforzheim.