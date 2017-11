Calw "Unsere Mitarbeiter waren schnell zur Stelle"

Calw-Wimberg. Kurz nach 19 Uhr schlug die Brandmeldeanlage (BMA) der Einrichtung an, da im Heizraum ein vermeintlicher Brand ausgebrochen war. Pflegekräfte und Feuerwehr wurden umgehend alarmiert; parallel fuhr der Aufzug im Haus auf dem Wimberg automatisch ins Erdgeschoss, öffnete seine Türen und war für einen weiteren Betrieb blockiert, was mit einer entsprechenden Durchsage verkündet wurde.

Vermisste Person

Schon wenige Minuten später traf Einsatzleiter Tim Hiller ein und erfuhr von Hausleiterin Monika Volaric, dass im Heizungskeller eine Person vermisst werde. Darüber hinaus erkannte Hiller an der BMA einen weiteren Alarm im fünften Stock, dem höchst gelegenen Bewohnerbereich. Deshalb eilten die ersten Einsatzkräfte aus der Abteilung Altburg zur Menschenrettung und anschließenden Brandbekämpfung in das Untergeschoss, während die Feuerwehrleute aus der Abteilung Calw in die oberste Etage eilten.