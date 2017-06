Calw Universelles Arbeitsgerät mit 421 PS

Ungeachtet dessen machen sich zunächst die Fahrer des bisherigen GWT mit der Handhabung des Lasters, der mehr als 421 Pferdestärken auf die Straße bringt, vertraut. Immerhin ist das Fahrzeug 10,70 Meter lang und kommt mit Führerhaus sowie Kran beinahe auf eine Höhe von vier Meter. "Die Hallenhöhe in unserem Feuerwehrgerätehaus war eine der Herausforderungen bei der Ausschreibung", berichtete Patzelt.

Der Umgang mit dem Kran muss auch geübt werden. Er kann in größter Auslage noch eine Tonne anheben und dient beispielsweise dazu, ein Auto in Hanglage zu sichern. "Mit zwei separaten Hydraulik-Kreisläufen sind Kran oder Wechsellader einzeln zu steuern, aber nie zusammen", weiß Patzelt. Zwei Rückfahrkameras sowie Zwei-Meter-Funkgeräte stehen den zwei Feuerwehrleuten, mit denen der Laster zur Absicherung und Kommunikation besetzt sein muss, zur Verfügung. Darüber hinaus ist das Wechselladerfahrzeug mit Kran (WLF-K) für den Digitalfunk vorgerüstet. "Wenn diese Kommunikationsebene installiert wird, müssen nur die Endgeräte ausgetauscht werden", so der Stadtbrandmeister. Das WLF-K wird in Dienst gestellt, wenn die Container Ende Juni eingetroffen sind.