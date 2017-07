Calw Ungewöhnlicher Ort zur Verkündung der Sieger

Dutzende Stufen

Die paar Dutzend Stufen, die erklommen werden mussten, um ins Wächterzimmer zu gelangen, haben deshalb sicher nicht nur die Gewinner des Wettbewerbs gerne auf sich genommen. Als da sind: Florentin Vögele, der mit der Schaufensterdekaration im "Vom Fass" den Publikumspreis ergattern konnte. Chris Heger, alias "Fräulein Samstag", wurde mit dem Jury-Preis bedacht. Carolin Wiegmann von der Parfümerie Niendorf durfte sich über den Kreativpreis freuen.

Lob hatten Tilla Steinbach und die anderen Mitglieder in der Jury, Stadtfest-Organisator Jürgen Rust sowie Stadtarchivar Karl Mayer, aber für alle Wettbewerbs-Teilnehmer parat. Einmal mehr hätten sich manche mit besonderen Ideen in eine städtische Aktion eingebracht. Andere seien das erste Mal dabei gewesen. "Dass sich die Filialisten niemals beteiligen, das bedauere ich", so Steinbach.