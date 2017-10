Calw Ungeschönte Lebenswirklichkeit

Am Sonntag, 8. Oktober, wird die Expertin für historische Volksmusik und Aufführungspraxis im "Nackten Theater" in der Volkshochschule (vhs) Calw zu erleben sein. Im Gepäck hat sie einen ganz besonderen Schelmenroman von Hans Jacob Christoph von Grimmelshausen, in dem eine Frau die Hauptrolle spielt: "Die Ertzbetrügerin und Landstörtzerin Courasche". Die in Böhmen geborene Courasche folgt, mit zwölf Jahren durch die Eroberung ihrer Heimatstadt aus ihrem bürgerlichen Leben gerissen, im Dreißigjährigen Krieg den Heeren – als Offiziersliebchen, Dirne, Landstreicherin und Marketenderin.

Einzelne Episoden

Gezeichnet wird ein buntes, ungeschöntes Bild der Lebenswirklichkeit der kleinen Leute, wie von Grimmelshausen sie um 1670 zu Papier gebracht hat. Einzelne Episoden dieser atemberaubenden Lebensgeschichte werden ergänzt durch Lieder der Zeit.