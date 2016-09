Calw Umsatz geht wegen Baustelle gen Null

Joachim Federmann werde die Kunden aus dem Raum Calw weiterhin von dort aus betreuen. "In der Bahnhofstraße war er allein im Laden, und Kunden mussten oft warten, bis sie an der Reihe waren. In Calmbach gibt es immer sofort einen Ansprechpartner", sagt Haug.

Synergieeffekte werden weiter gegeben

Außerdem ergäben sich Synergieeffekte, die an die Kundschaft weitergegeben werden könnten: "Ich muss nicht zwei Mal Miete und zwei Mal Strom bezahlen." Im Großen und Ganzen ändere sich für die Kunden nichts. "Schon jetzt fahren viele lieber die 15 Kilometer nach Calmbach anstatt in die Bahnhofstraße zu kommen", fügt er hinzu. Die Calwer Filiale wird nach Einschätzung Haugs nun wohl am meisten von älteren Käufern vermisst.

Dass große Elektromarktketten, von denen eine im City-Center vertreten ist, eine zu starke Konkurrenz für sein Geschäft in Calw waren und mit am Umsatzrückgang schuld waren, verneint Haug. Alhaca habe sich in Calw von Anfang an gut gegen den Mitbewerber behaupten können, gibt Haug auf Nachfrage unserer Zeitung an. Davon sei er schon vor dessen Eröffnung überzeugt gewesen, weil Alhaca bekannt für Beratung und Service sei. "Zudem kommt der Marktkäufer, der immer zu den großen Ketten geht, nicht zu uns", sagt Haug.