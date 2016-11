Calw Über 400 Vorschriften beim Erben

"Du bist länger tot als lebendig"

Damit war er bei seinem Anliegen: "Wenn ihr verheiratet seid, macht ein Testament". 75 Euro müsse man für eine Testamentshinterlegung bezahlen, dazu kommen noch wenige Gebühren wie zehn Euro für die Beglaubigungsbehörde. Auch kinderlose Ehepaare sollten ein Testament machen. Wenn nicht, greife auch hier die Erbengemeinschaft, die aus der Schwiegermutter plus eventuell der Kinder des verstorbenen Vaters bestehen könne: "Die müssen Sie ausbezahlen und bekommen sie ansonsten nie los, die Erbengemeinschaft ist ein Mühlstein."

Auf die Frage eines Zuhörers, welches Erbrecht gelte, wenn man im europäischen Ausland lebe, antwortete Ruby: "Dann gilt das dortige Erbrecht. Sie können aber in Ihr Testament schreiben, dass Sie nach deutschem Erbrecht beerbt werden wollen". Zum Pflichtteil fügte er hinzu, dass das, was man dem Ehepartner geschenkt habe, in das Pflichtteil einbezogen werde. Die höchste Pflichtteilquote sei auf jeden Fall 50 Prozent. Das Erbrecht verfüge über mehr als 400 Vorschriften. "Machen Sie das nicht alleine, murksen Sie nicht selbst herum", warnte er. Zum Schluss seines Vortrags zitierte er die Weisheit eines alten Schwarzwälders: "Genieße das Leben beständig, denn Du bist länger tot als lebendig".