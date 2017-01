Calw Turner weiten Angebot auf Wimberg aus

Ganzheitliches Training, das Stabilisation und Koordination ausgewogen trainiert, erwarte die Teilnehmer in "Core und More Performance für eine starke Körpermitte". Diese Stunde solle vermitteln, wie die Körpermitte gekräftigt, der Rücken stabilisiert und der Stoffwechsel angeregt werden kann, erläutert Kurpiel, deren Ziele mehr Beweglichkeit, Stabilität, Dehnfähigkeit, Koordination und Entspannung durch Training der myofaszialen Strukturen sind.

Schnuppern ist möglich

Interessenten für alle Gruppen können entweder am 12. Januar zu den jeweiligen Uhrzeiten in der Halle vorbei schauen und schnuppern oder sich bei Rückfragen mit Roswitha Kurpiel in Verbindung setzen – alle Angebote richten sich dabei sowohl an Neulinge als auch an Teilnehmerinnen ihrer bestehenden Gruppe.

Kontakt: Roswitha Kurpiel, Telefon 07051/5 82 88.