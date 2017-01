Calw Türkei wird zum Schwerpunktthema

Dabei sollen die derzeitigen politischen Probleme des Landes nicht allein im Vordergrund stehen, sagt vhs-Leiter Sebastian Plüer. Beleuchtet werden sollen der kulturelle Reichtum des Landes und seine Verbindungen zu Europa, die weit in die Geschichte zurückreichen. Gezeigt werden in den zahlreichen Veranstaltungen die Schönheit der Türkei oder die exzellente Küche. Und es gibt den ersten Türkisch-Kurs an der vhs Calw. Auch der Humor kommt nicht zu kurz: Am 24. Juni gastiert in Zusammenarbeit mit der Kleinen Bühne Calw Comedian Fatih Cevikkollu in der Hesse-Stadt.

Im Fachbereich Gesellschaft spielen Bundestags- und Bundespräsidentenwahl eine Rolle. Vorträge befassen sich mit der AfD genauso wie mit der SPD. Eine Ausstellung zeigt den Verlauf früherer Wahlkämpfe. es gibt eine Lesung aus dem Briefwechsel des ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss. Zudem werden Reformationsjubiläum und Martin Luther Thema sein.

Integrationskurse weiter stark gefragt