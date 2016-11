Calw Tüfteln bis tief in die Nacht

Mädchen und Jungen basteln und experimentieren unter Anleitung erfahrener Betreuer selbstständig. "Mit neuen Ideen in den Workshops wollen wir Jugendliche für unsere Ziele gewinnen und für Technik motivieren und begeistern", so JFZ-Geschäftsführer Horst Ammann. Eltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte sind willkommen. Die Teilnahme an den Workshops ist kostenlos.

Passend zur Jahreszeit werden am Freitag, 25. November, ab 18 Uhr, in den Räumen des JFZ im Rahmen des Calwer Weihnachtsmarktes zwei Kurse angeboten. Zum einen "CAD-Workshop Christbaumschmuck aus dem 3-D Drucker" (ab elf Jahre). Entwurf und Formung der dreidimensionalen Objekte erfolgen mit der entsprechenden Konstruktionssoftware zunächst am Computer. Die Jugendlichen verfolgen den Entstehungsprozess ihres Wunschobjektes. An­schließend beobachten sie am neuen 3-D-Drucker des JFZ den Ausdruck.

Der zweite Kurs befasst sich mit "Löten von LED-Weihnachtsbäumen" (ab acht Jahre). Das könnte ein passendes Geschenk für Opa und Oma sein. Für den Workshop sind keine handwerklichen Voraussetzungen notwendig. Andreas, ein erfahrener Experte, unterstützt die Teilnehmer.