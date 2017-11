Calw TSV-Sportzentrum: Es darf geschwitzt werden

Glück mit dem Wetter hatte der TSV Calw nicht: Unwetter, Dauerregen und sogar Gewitter, weshalb an der Freiluft-Küche auf dem großen Parkplatz vor dem Sportzentrum kurzerhand auf Glühwein und Punsch umgestellt wurde. Erst recht galt aber bei diesem Wetter: "Einfach reinkommen und trainieren", brachte es Hans-Joachim Hartmann, zweiter Vorsitzender des TSV Calw, auf den Punkt.

Wobei das mit dem gerätegestützten Trainieren gar nicht so einfach ist. Deshalb sollte und muss man sich erst einmal an die Trainer halten – wie Petra Grosse. Denn die Geräte, an denen im neuen TSV-Sportzentrum die eigene Muskulatur und die Kondition auf Vordermann gebracht werden können, sehen vielleicht bekannt aus, sind aber top-modern und bieten auch Erfahrenen einige Überraschungen.

Etwa, wenn man an jener Apparatur, an der man in sitzender Position eine Fußplatte wegdrücken muss, um den Bewegungsapparat in den Beinen optimal zu fordern, nicht einfach alle vorhandene Kraft in die Beine bringen darf. Auf einem Display am Gerät wird mit einem Punkt auf einer Linie genau angezeigt, wann mann die richtige Dosis Kraft in den Beinmuskeln aufwendet, die man für das optimale, auf die eigene Kondition abgestimmte Training braucht.