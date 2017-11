Calw TSV-Neubau: Endlich wird eröffnet!

Auf Schwund bei Mitgliedern reagiert

Mit dem TSV Sportzentrum wurde so der klassische Vereinssport in der Region gewissermaßen komplett neu erfunden. Und damit auch für jene wieder attraktiv gemacht, die in der Vergangenheit ihrem Verein den Rücken zugekehrt haben, weil die angebotenen klassischen Trainingszeiten in den einzelnen Vereins-Sparten eben nicht mehr berufs- oder familienkompatibel sind.

"Wir haben hier tatsächlich auf Erosions-Erscheinungen bei unseren Mitgliedern reagiert", erläutert dazu TSV-Geschäftsführer Benjamin Knobel. Gerade für die Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren – "also da, wo man üblicherweise eine Familie gründet und sich beruflich orientiert" – seien Sportvereine in der üblichen Form in der Vergangenheit immer unattraktiver geworden, "weil wir für diese Zielgruppen keine adäquaten Angebote – zeitlich wie auch vom Trainingsprofil her – mehr machen konnten."

Mit dem TSV Sportzentrum wird diese Angebotslücke geschlossen, wobei natürlich auch alle anderen, bestehenden Mitglieder von den neuen Trainingsmöglichkeiten profitieren können und sollen. Und noch mehr: "Für alle Vereinsmitglieder aus allen Abteilungen soll das TSV Sportzentrum auch ein neuer, gemeinsamer Treffpunkt werden – ein Kommunikations-zentrum, wo man sich gerne trifft und austauscht."

Eine weitere Besonderheit dabei: Wer Mitglied eines anderen Vereins der Region ist, muss nicht unbedingt dem TSV Calw beitreten, um das neue Sportzentrum künftig mit nutzen zu dürfen – es besteht auch die Möglichkeit, dass der eigene Heimatverein Partner des TSV Sportzentrums wird. Und so dessen Mitglieder die Einrichtungen des Sportzentrums wie ein Vollmitglied unbeschränkt mit nutzen können. Der Tennisclub TC Blau-Weiß Calw ist der erste Verein, der auf diese Weise die Angebote des TSV Sportzentrums auch für seine eigenen Mitglieder zugänglich gemacht hat.

Infos zum Sportzentrum gibt es unter www.tsvsportzentrum.de.

(ahk). Das TSV Sportzentrum Calw wird offiziell am Freitag, 10. November, mit einem feierlichen Festakt für geladene Gäste eröffnet. Dem schließen sich zwei Tage der offenen Tür an – am Samstag, 11. November, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 12. November, von 11 bis 18 Uhr. Dabei wird es jeweils Führungen durch das Gebäude geben, spezielle Beratungs-Angebote und ein Kinderprogramm sowie ein großes Eröffnungsgewinnspiel. Natürlich wird es auch eine Bewirtung durch Mitglieder des TSV Calw geben.