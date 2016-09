Calw TSV feiert Grundsteinlegung seines Jahrhundertprojekts

Calw. Nach Jahren der Planung wird es am kommenden Freitag ernst. Mit dem offiziellen Spatenstich leitet der TSV Calw am 7. Oktober ab 15.30 Uhr die Bauphase für sein Jahrhundertprojekt – das TSV Sportzentrum – ein. Zur Grundsteinlegung in der Bahnhofstraße 95 sind neben allen Mitgliedern auch interessierte Bürger der Stadt und den umliegenden Gemeinden sowie am Angebot des TSV-Sportzentrum interessierte Personen eingeladen.