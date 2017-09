Calw Trompete trifft Orgel in der Stadtkirche

Glasfenster von Marc Chagall als Grundlage

Neben Kompositionen alter Meister wie Pietro Baldassare und Georg Philipp Telemann werden auch romantische Werke sowie die "Okna" (Fenster) von Peter Eben zu hören sein. Dem Komponisten dienten hierfür die vier Glasfenster in der Jerusalemer Synagoge von Marc Chagall als Grundlage.

Die Organistin Lydia Schimmer ist Domkantorin an der Domkirche St. Eberhard in Stuttgart und studierte Kirchenmusik, Orgel und Cembalo an den Musikhochschulen Freiburg und Stuttgart sowie am Conservatoire Nationale Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Sie konzertiert regelmäßig solistisch und tritt seit 2013 im Duo mit Frieder Reich auf.