Calw Trommler und Tenöre betreten die Bühne

Die Tribute-Band SahneMixx bringt "Merci, Udo Jürgens!" auf die Bretter, die Udo Jürgens die Welt bedeutet haben. Die fulminante Show läuft am Mittwoch, 2. August.

Munteres Surfen auf der Schalkwelle

Mit seinem neuen Album "Schwarz oder Weiss" und den altbekannten Hits wird Reinhard Fendrich, erfolgreicher Musikexport aus Österreichs, am Dienstag, 1. August, mit Band nach Hirsau kommen.

Mit seinem Programm "Reim Time" unterhält Willy Astor am Freitag, 4. August, in Hirsau und surft dort munter auf der Schalk-Welle.

Was passiert, wenn vier Tenöre auf eine Sopranistin treffen? Am Sonntag, 6. August, verspricht der beliebe Evergreen "Kloster in Flammen" ganz neue Höhepunkte. Unter dem Motto "Diva meets Tenöre" wird neben den bewährten Tenorstars Rafael Cavero, Brent Damkier, Richard Wiedl und Matthias Stockinger erstmals eine Sängerin für prickelnde Abwechslung beim vielfältigen Musikprogramm sorgen. Die international beliebte "Diva" Barbara Marín fesselt mit ihrem Gesang nicht nur das Publikum, sondern auch in spielerischer Art ihre Gesangspartner.

