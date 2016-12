Calw Trommler-Gruppe aus Japansorgt wieder für ein Spektakel

Calw-Hirsau. Sie sind einer der beliebtesten Acts in der Geschichte des Calwer Klostersommers in Hirsau: Die japanischen Trommler von Gocoo faszinierten das Publikum im nahezu ausverkauften Kreuzgang bereits 2013 und 2015 mit ihren spektakulären Auftritten. Aufgrund der großen Nachfrage kehrt "Gocoo – Tokyo Tribal Groove Orchestra" zurück auf die Klostersommer-Bühne. Am Montag, 31. Juli 2017, haut das Ensemble ab 20.30 Uhr buchstäblich auf die Pauke.