Calw Trip nach London wird zum Höhepunkt

Kulturelle Unterschiede

Durch die Unterbringung in Gastfamilien waren die Schüler darauf angewiesen, sich in der Fremdsprache zu verständigen. Kulturelle Unterschiede zwischen England und Deutschland beim Essen, Sauberkeit, Verkehr sowie der Kommunikation wurden von vielen festgestellt. Nach einer Busfahrt über Nacht und der Fährüberfahrt von Calais nach Dover ging es zu einem Zwischenstopp in Hastings. Direkt an der Strandpromenade wurden die ersten Erfahrungen mit englischem "Fish and Chips" sowie räuberischen Möwen gemacht.

Alle waren vor der Ankunft in Eastbourne sehr aufgeregt, da die Verteilung auf die Gastfamilien bevorstand. Am zweiten Tag stand in Eastbourne die Stadtrallye auf dem Programm. Die Schüler konnten hier wertvolle Kommunikationserfahrungen sammeln. Die Einwohner waren ihnen immer offen und freundlich gegenüber. Beeindruckend auf der anschließenden Stadtrundfahrt waren das Eastbourne College und der wunderbare Blick von Beachy Head, einem imposanten Kreidefelsen, auf die Stadt sowie auf den Ärmelkanal.