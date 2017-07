Calw Treiben Betrüger an Haustüren ihr Unwesen?

Haustürgeschäfte

"Generell gilt – auch bei einem Vertreter einer Blindenwerkstätte – lassen Sie sich nicht auf ein direktes Geschäft ein. Lassen Sie sich von dem Vertreter einen Warenkatalog geben", warnt der BSV Württemberg. Denn: Blindenware werde nur über Bestellung verschickt. In jedem Falle solle man sich den so genannten Blindenwarenvertriebsausweis zeigen lassen, den ein offizieller Vertreter immer mit sich führen müsse. Darauf seien die Anschrift des Vertreters sowie sein voller Name zu finden; zudem müsse der Ausweis durch den Verband für das Blindenhandwerk abgestempelt sein.

Werbeanrufe

"Generell gilt (auch bei telefonischer Werbung für eine Blindenwerkstätte): Werbeanrufe am Telefon gelten als unerwünschte Telefonwerbung", unterstreicht der BSV. Gebe sich ein Anrufer als Beauftragter einer Blindenwerkstätte aus, sei es am besten, sofort aufzulegen. Derartige Anrufe werden in Deutschland durch das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb untersagt und können mit einem Bußgeld von bis zu 50 000 Euro bestraft werden.

Vorsicht beim Preis

"Blindenware ist Handwerksarbeit. Deshalb sind die Produkte teurer, als die Angebote von Discountern", erklärt der BSV. In der Regel koste beispielsweise ein von blinden Menschen gewebtes Handtuch dreimal so viel wie ein Handtuch im Fünferpack bei einem Discounter. Würden die Waren jedoch zu überaus hohen Preisen angeboten, sei ebenfalls Vorsicht geboten.

Bettler

Im Auftrag einer Blindenwerkstätte werde auch niemals an der Haustür um Geld gebettelt, betont der Blinden- und Sehbehindertenverband. Lediglich im Rahmen der "Woche des Sehens" im Oktober werde einmal pro Jahr eine Haus- und Straßensammlung organisiert.