Calw Traumatisierten Menschen aus Afghanistan helfen

Im Rahmenprogramm findet am Freitag, 30. Juni, ab 20 Uhr das Konzert "Radio Kabul" mit Nasir & Monir Aziz feat. Oli Potratz statt. Die aus Afghanistan stammenden Brüder verbinden traditionelle afghanische Musik mit westlichen Impulsen. Weitere Informationen: www.jazzamschiessberg.de.

Im Anschluss an das Symposium am Samstag bieten die Musiker ebenfalls im Forum am Schießberg von 14 bis 16 Uhr einen Musikworkshop für jedermann an. In diesem Workshop geben die Musiker Einblicke in ihre Arbeitsweise und erweitern den musikalischen Horizont mit Blick auf die afghanische Musiktradition. Die Teilnahme ist kostenlos.

Das Symposium und der Musikworkshop werden gefördert aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg. Der Verein StadtLandKultur versteht sich als Netzwerk für gesellschaftliches und kulturelles Miteinander im Landkreis Calw. Weitere Informationen: www.stadtlandkultur.de. Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos, es wird um Anmeldung unter info@stadtlandkultur.de gebeten.